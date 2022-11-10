На Климатической конференции ООН украинский павильон был представлен впервые.

Помощник государственного секретаря США и координатор усилий стран G7 по помощи Украине в восстановлении энергетической инфраструктуры, поврежденной российскими террористическими атаками Джеффри Пайетт вместе с гендиректором ДТЭК Максимом Тимченко посетил украинский павильон на Конференции ООН по изменению климата в Шарм-эль-Шейхе (СОР-27).

Об этом говорится в сообщении ДТЭК.

На Климатической конференции ООН украинский павильон был представлен впервые.

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Он организован Министерством защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины при поддержке Европейского Союза, Правительства Германии, UNDP, UN Global Compact, ДТЭК, Epam и UNITED24.

"Украинское общество и украинское правительство преданы тому, чтобы использовать этот момент для энергетической трансформации, чтобы быть уверенными, что Россия никогда больше не сможет использовать энергетику как оружие. Соединенные Штаты и американский народ преданы поддерживать Украину, как сказал президент Байден, столько, сколько потребуется. Энергетический аспект является центральным для этой поддержки", – заявил Джеффри Пайетт во время посещения украинского павильона вместе с партнерами из Канады, Франции и Германии и главой ДТЭК Тимченко.

По словам Тимченко, Украина должна сыграть ключевую роль в построении новой системы энергетической безопасности Европы, свободной от российского шантажа.

"Украина должна сыграть определяющую роль в обновленной системе европейской энергетической безопасности, свободной от шантажа москвы. Мы полностью готовы к возобновляемой энергетике будущего, сосредоточенной на солнечной, ветровой, водородной генерации. И создание первого украинского павильона именно во времена войны является лучшим доказательством этой решимости", – отметил Максим Тимченко во время встречи с Джеффри Пайеттом.

Он добавил, что для ДТЭК ключевым сейчас является как можно быстрее остановить энергетический терроризм России, восстановить сети и оборудование, чтобы обеспечить электроснабжение населению и украинскому бизнесу.

В то же время компания не отказывается от своих декарбонизационных планов, целей ухода от угля и полного перехода на возобновляемые и чистые источники энергии.