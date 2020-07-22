"Нафтогаз" повышает цену на газ для населения

С начала года цена на природный газ для нужд населения снизилась на 51%.

В июле оптовая цена на природный газ для нужд населения, производителей тепла и других защищенных потребителей, которым НАК «Нафтогаз Украины» поставляет газ в рамках специальных обязательств (ПСО), составит 2,298 тыс. грн за тысячу кубометров (без учета НДС, наценки газсбытов и расходов на транспортировку газа магистральными и распределительными трубопроводами), что на 7% больше, чем в июне 2020 года.

Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что всего с начала года цена ПСО снизилась на 54%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года падение стоимости газа достигло 62%.

Сообщается, что цены на главных европейских хабах в последнюю декаду июня и в начале июля начали расти, достигнув максимальных значений с середины мая. Сдерживающими факторами для украинских цен являются значительные запасы газа в отечественных хранилищах и рекордный разрыв между потреблением и предложением. В частности, по состоянию на июль в ПХГ Украины накоплено свыше 21 млрд куб. м газа, что на 42% выше показателей прошлого года.

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«Мировые цены на газ традиционно падают в период низкого спроса и растут в преддверии отопительного сезона. И, несмотря на коронавирус, экономический кризис и сокращение спроса, 2020 год не стал исключением из этого сезонного правила. Впрочем, цена все еще рекордно низкая по сравнению с предыдущими периодами, и мы уже сегодня можем предположить, что во втором полугодии, в разгар отопительного сезона, стоимость газа все равно будет ниже, чем в 2019 году. По предварительным расчетам — на 20, а то и на 30%», - цитирует пресс-служба слова председателя правления «Нафтогаза» Андрея Коболева.

В пресс-службе напомнили, что с января 2020 года оптовая цена на природный газ в рамках специальных обязательств рассчитывается согласно постановлению Кабинета Министров Украины № 17 от 24 января 2020 года. Основным индикативом при этом являются фактические результаты биржевых торгов, которые проходили с 1 по 22 число расчетного месяца на крупнейшем в Европе газовом хабе (ТТF).

Однако, в марте на внутреннем рынке появился новый ликвидный ценовой индикатор. «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ) провел тендер на закупку газа на период поставки март-декабрь 2020 года и торги продемонстрировали, что в Украине существует значительная конкуренция, которая приводит к снижению оптовых цен на покупку-продажу газа.

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Соответственно, при расчете цены газа для населения на май «Нафтогаз», как и в апреле, выбирал из двух возможных опций: рассчитанной по Постановлению КМУ и средневзвешенной цены победителей по результатам торгов на поставку газа ОГТСУ.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

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