Отопительный сезон на Николаевщине под угрозой срыва - "Нафтогаз"

Долг "Николаевоблтеплоэнерго" за потребленный газ составляет 177,3 миллиона гривень, а вместе со штрафными санкциями - 201 миллион гривень.

Отопительный сезон на Николаевщине под угрозой срыва из-за долгов за поставленный газ.

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Об этом сообщает пресс-служба НАК "Нафтогаз Украины".

Отмечается, что сейчас долг "Николаевоблтеплоэнерго" за потребленный газ составляет 177,3 миллиона гривень, а вместе со штрафными санкциями - 201 миллион гривень. Средства теплопоставщика арестованы государственным исполнителем на основании приказа Хозяйственного суда Николаевской области от 8 октября 2019 года.

"Именно долги "Николаевоблтеплоэнерго" (по данному решению суда - в размере 65,2 миллиона гривень, а в целом - в размере 201 миллион гривень), ставят под угрозу теплоснабжение Николаевской области в следующем отопительном сезоне", - заявили в "Нафтогазе".

По информации компании, решение суда о взыскании 65,2 миллиона гривень долга с "Николаевоблтеплоэнерго" принято год назад. Но суд четыре раза продлевал для предприятия срок уплаты долга.

"Нафтогаз" призывает "Николаевоблтеплоэнерго" выполнить решение суда в соответствии с требованиями украинского законодательства и не делать жителей области заложниками проблемной ситуации", - сказано в сообщении.

Сообщается, что до 2016 года предприятие образцово и полностью рассчитывалось за газ. Однако в 2016 году накопился 1 миллион гривень долга, в 2017 - 6 миллионов гривень, в 2018 – 87,3 миллиона гривень, в 2019 году – 83,4 миллиона гривень.

Справка УНИАН. Компания "Николаевоблтеплоэнерго" обеспечивает теплом дома жителей Николаева, а также бюджетные организации.

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