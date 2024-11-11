Катерина Черновол

Отключения будут длиться 4-6 часов в сутки, прогнозирует Харченко.

Если зимой будет держаться минусовая температура, в Украине могут вводить отключения электроэнергии. Такое заявление сделал директор Центра исследований энергетики Александр Харченко.

"Есть несколько вариантов сценариев метеорологического прогноза, в которых есть 2-2,5 недели морозов до -15. Вот если это произойдет, то действительно в таком случае отключения точно будут", – сказал YouTube-каналу "РБК-Украина".

По словам Харченко, такие отключения такие отключения "не будут апокалипсисом". Они будут длиться 4-6 часов в сутки.

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Эксперт отметил, что такие отключения будут необходимыми, чтобы удерживать стабильность системы.

Отключения света в Украине

Утром 11 ноября на фоне угрозы массированного обстрела со стороны РФ, в Украине вводили экстренные отключения света. Это были превентивные меры, направленные на защиту энергетической инфраструктуры во время возможной атаки.

Ранее издание Politico сделало тревожный прогноз относительно ситуации с электроэнергией в Украине. Издание писало, что если зима будет холодной, а российские оккупанты атакуют атомные электростанции, Украина может столкнуться с отключениями до 20 часов в сутки.

Главный научный сотрудник Национального института стратегических исследований Украины и эксперт по энергетическому рынку Геннадий Рябцев говорил, что "самый реалистичный сценарий" предусматривает ограничение на 8-14 часов в день.

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