Правительство согласилось с предложением Фонда госимущества.

Кабинет министров согласовал назначение Юрия Власенко исполняющим обязанности генерального директора ПАО "Центрэнерго".

Соответствующее распоряжение №150-р от 26 февраля обнародовано на правительственном портале.

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"Согласиться с предложением Фонда государственного имущества Украины о назначении Власенко Юрия Петровича исполняющим обязанности генерального директора публичного акционерного общества "Центрэнерго", – сказано в документе.

Что этому предшествовало

Хозяйственный суд Киева разблокировал приватизацию «Центрэнерго». Завершение процедуры приватизации предусматривает продажу принадлежащего государству пакета акций не менее чем за 5,98 млрд грн.

«Центрэнерго»

Компания «Центрэнерго» является одним из ведущих производителей электроэнергии в Украине.

Государство владеет 78,289% акций компании. В состав компании входят три тепловые электростанции - Углегорская, Змиевская и Трипольская, их суммарная установленная проектная мощность составляет 7665 МВт - 14% генерирующей мощности Украины.

«Центрэнерго» поставляет электроэнергию в Киевскую, Харьковскую и Донецкую области.

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Автор: Дмитрий Шварц