Игорь Орел

В начале декабря Кабинет министров разрешил Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» получить право на освоение Юзовской нефтегазоносной площади – крупнейшего месторождение сланцевого газа в стране, ресурсы которого оцениваются в около 3 триллионов кубометров топлива, а базовый сценарий ежегодной добычи составляет около 10 миллиардов кубометров.

Общая площадь месторождения составляет около 8 тысяч квадратных километров и находится в пределах Донецкой и Харьковской областей.

Еще в 2012 году за право на разработку Юзовского месторождения боролись крупнейшие транснациональные нефтегазовые корпорации: американская Exxon Mobil, британская BP и британско-нидерландская Shell.

Победителем конкурса в 2013 году стала компания Shell, которая планировала приступить к промышленной добыче в 2018 году после проведения разведочных работ.

Свернули свои проекты и все остальные зарубежные компании, планировавшие инвестировать в нашу страну и добывать газ

Однако после нападения на нашу страну путинской России, оккупации Крымского полуострова и начала активных боевых действий на территории Донецкой и Луганской областей, Shell в 2015 году вышла из этого и других проектов в Украине. Свернули свои проекты и все остальные зарубежные компании, планировавшие инвестировать в нашу страну и добывать газ.

Последовавшее пятилетие потребовалось руководству страны на сознание того, что пока российские войска не изгнаны из Украины, а угроза возобновления масштабных боевых действий сохраняется, ни одна крупная международная компания не вернется.

Ведь период между стартом разведочных работ и началом добычи может затянуться на годы, в течение которых необходимо инвестировать миллионы долларов. Риски были слишком высоки.

Также на отсутствие интереса к украинским месторождениям повлиял курс развитых стран на постепенный отказ от использования ископаемых видов топлива и переход на возобновляемые источники энергии.

Ситуация осложняется еще и существенным падением спроса и цен на углеводороды

Эта стратегия пока не предусматривает полный отказ от использования природного газа, который является самым чистым из традиционных видов топлива, однако, его доля будет существенно сокращена. Соответственно, привлечь инвестиции в проекты по освоению крупных месторождений с каждым годом становится все труднее.

Ситуация осложняется еще и существенным падением спроса и цен на углеводороды. Не последнюю роль в этом сыграли карантинные ограничения, вызванные необходимостью сдерживать распространение коронавируса и спровоцировавшие общемировой экономический кризис.

Исходя из всех этих факторов, правительство Украины приняло единственное верное решение: передать право на освоение Юзовского месторождения крупнейшей государственной компании «Нафтогазу», которая просила об этом руководство страны с 2016 года.

«Нафтогаз» уже объявил о планах в ближайшие месяцы начать поисковые работы.

Стоит вспомнить, что в конце ноября правительство также передало этому государственному энергохолдингу право на разведку и добычу нефти и газа на украинской части шельфа Черного моря, прогнозные ресурсы газа которого составляют 1-2 триллиона кубометров.

«Нафтогаз» уже объявил о планах в ближайшие месяцы начать поисковые работы.

За освоение украинского шельфа до российской агрессии также боролись крупнейшие мировые компании, которые в итоге отказались от своих планов. Последовавшие попытки Кабинета министров привлечь крупного зарубежного инвестора также, как и в случае с Юзовским месторождением, потерпели неудачу.

Таким образом, передав право на освоение крупнейших в Украине месторождений «Нафтогазу» руководство страны передало госкомпании и задачу по поиску крупных международных партнеров. Ведь для реализации этих проектов необходимы десятки миллиардов долларов, передовые технологии и уникальные специалисты. Самостоятельно вытянуть эти проекты наша страна пока не способна.

При этом «Нафтогаз», имея законное право на освоение этих участков, сможет в кратчайшие сроки приступить к поисковым работам. В случае успеха, если хотя бы часть колоссальных прогнозных ресурсов будет подтверждена, то существенно упроститься задача по привлечению к этим проектам международных партнеров с необходимым опытом, ресурсами и технологиями по эффективной добыче сланцевого и шельфового газа.

«Нафтогаз» без лицензий на черноморский шельф и крупнейшее сланцевое месторождение в стране и с лицензиями - это две разные компании

Также не стоит забывать, что госкомпания «Нафтогаз» ставит целью в течение ближайших нескольких лет выйти для привлечения капитала на IPO на одной из крупнейших европейских или американских бирж. Соответственно, компании необходим портфель перспективных активов, который позволит «продаться» подороже.

По большому счету, «Нафтогаз» без лицензий на черноморский шельф и крупнейшее сланцевое месторождение в стране и с лицензиями - это две разные компании, у которых с точки зрения инвесторов совершенно разное будущие.

В последнее время «Нафтогаз» также активно развивается в направлении розничной торговли газом на одном из крупнейших газовых рынков Европы – украинском.

Успех зависит не только от госкомпании, но и от руководства страны, правительства, парламента.

Все это делает госхолдинг потенциально крупнейшей нефтегазовой компанией Восточной Европы с понятной для инвесторов перспективой развития.

Однако, чтобы амбиции «Нафтогаза» были реализованы, а накачивание госкомпании активами не превратилось в мыльный пузырь, должна быть проделана колоссальная работа.

Успех зависит не только от госкомпании, но и от руководства страны, правительства, парламента. В истории Украины неоднократно случалось так, что перспективные идеи и проекты заканчивались провалом из-за действий или бездействия отдельных чиновников и политиков.

Возможно, в ближайшие годы мы с вами станем свидетелями крупнейшей истории успеха независимой Украины, а может - очередного провала. Все в руках украинцев.

Игорь Орел

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