"Центрэнерго" заявляет о шантаже со стороны энергохолдинга Ахметова

В Министерстве энергетики данную ситуацию пока не комментируют.

Государственная энергогенерирующая компания ПАО "Центрэнерго" заявила о шантаже со стороны холдинга "ДТЭК" и попросила правительство вмешаться в ситуацию. Говорят, частная компания вовремя не выполняет условий договора, взамен ответственность хочет переложить на государственное предприятие. В ДТЭКе эти обвинения отрицают.

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Об этом сообщает ТСН.ua.

Все началось с писем шахтерских профсоюзов. В "Центрэнерго" утверждают, что ДТЭК заявила о возможной очередной остановке шахт. Виновной в этом называла именно государственную компанию. Поэтому в "Центрэнерго" такие действия назвали попыткой переложить обязательства частного инвестора на государство.

"Мы надеемся на поддержку со стороны правительства Украины и защиту интересов государственной энергогенерирующей компании ПАО "Центрэнерго" от шантажа со стороны ДТЭК", - говорится в заявлении.

Показательно, что сотрудничество компаний летом тоже началась с митингов шахтеров. Вокруг Кабмина и Офиса президента они жаловались, что им некуда сбывать свою продукцию. В Министерстве энергетики тогда рекомендовали "Центрэнерго" вместо газа для ТЭЦ закупать уголь. В Минэнергетики даже пообещали договориться о кредитах в государственных банках, чтобы оплатить контракт. Вот только уголь предлагали покупать не у государственных шахт, а из частных "Добропольеуголь". Сейчас они в долгосрочной аренде у ДТЭКа. Контракт на поставку угля подписали прямо во время очередного митинга. В министерстве объясняли, что уголь из частных шахт был дешевле, чем из государственных. Впрочем, без сюрпризов не обошлось.

"Вопрос не в том, что он дешевле. Вопрос в том, что стоимость не является обоснованной касательно того, какой бы она должна была быть. Потому что международный паритет учтен, окей, но эти расходы, которые плюсуются - виртуальные, виртуальный фрахт - он нас не устраивает безусловно ", - говорит директор департамента внешних коммуникаций ОАО "Центрэнерго" Светлана Сирота.

Цену на уголь ДТЭК считали по формуле "Роттердам +". Брали цену на международной бирже и добавляли цену доставки из нидерландского порта. Сам же уголь везли из Донбасса. Показательно, что ДТЭК настаивала на полной предоплате, но государственной компании удалось договориться об отсрочке. Впрочем, в "Центрэнерго" говорится, не весь обещанный уголь получили.

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"Из 100 тысяч тонн, заявленных на июль, пока отгружено 33 с половиной. В общем по этому контракту должно быть отгружено 300 тысяч тонн", - сообщила директор департамента внешних коммуникаций ОАО "Центрэнерго" Светлана Сирота.

Зато в письмах профсоюзам, жалуется "Центрэнерго", ДТЭК виновным называл именно государственную компанию. Мол, не оплатила угля вовремя. А сам контракт и формулу цены в ДТЭК считают прозрачной и выгодной для государства.

"В связи с тем, что тема поставок угля на "Центрэнерго" находятся на контроле Министерства энергетики Украины и Фонда государственного имущества, мы сообщили им о текущей ситуации относительно невыполнения условий контракта со стороны" "Центрэнерго", - говорится в заявлении ДТЭК.

В парламентском комитете по вопросам энергетики заявления ДТЭКа об очередной возможной остановки шахт называют попыткой получить еще более выгодный контракт. А заявления о том, что продукция некуда сбывать, - спекуляцией. Мол, тепловые электростанции, которые принадлежат ДТЭКу, сами могли бы выступить покупателями угля. Но компания взамен решила не производить свет, а купить дешевую электроэнергию у государственного "Энергоатома". Речь идет о количестве, равном почти 500 тысячам тонн невостребованного угля, говорит нардеп от "Слуги народа", председатель парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус.

"К сожалению, те компании, которые сохраняют монопольное положение, просто не готовы конкурировать и не готовы бороться за покупателя, а хотят кого-то заставить политическими методами, чтобы кто-то покупал уголь у частных шахт", - пояснил Герус.

В то же время, коллеги депутата по комитету уверены, что правоохранители должны проверить, не нанесли ли эти контракты ущерб государству.

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