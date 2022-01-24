За день до Нового года, когда украинцы энергично нарезали оливье и запасались мандаринами к праздничному столу, частные газодобывающие компании получили "под елочку" постановление КМУ №1433. Этим документом 20% добытого ими природного газа внесли в перечень видов продукции, торговать которой теперь можно исключительно на организованных товарных рынках. Для упрощенного понимания, организованный товарный рынок – это биржа.

Кстати, правительство еще и определило, какой именно организованный товарный рынок будет использоваться для таких операций (отдельный привет Антимонопольному комитету) – это "Украинская энергетическая биржа".

Таким образом, продавать эти объемы газа добывающие компании могут только на торговой платформе ООО "Украинская энергетическая биржа". Будет действовать это новшество до 30 апреля, формального завершения карантина.

Кабмин уже искусственно ограничивал цену газа для бытовых потребителей

Зачем это было сделано? Для того чтобы, согласно другому правительственному постановлению, обеспечить производителей социальной продукции природным газом по льготной цене. В число "льготников" попали производители муки пшеничной, ржано-пшеничной хлеба и батонов, пастеризованного молока жирностью 2,5%, куриных яиц, курятины, подсолнечного масла. При условии продажи им газа по льготной цене они согласились не повышать цены на свою продукцию. А это значит меньше волнений и турбулентности в рядах "пересичных" украинцев (читать - избирателей).

Год назад, в январе 2021 года, Кабмин уже искусственно ограничивал стоимость газа для бытовых потребителей. Тогда была установлена граничная цена продажи газа населению на уровне 6.99 гривен за кубический метр. Это ограничение действовало формально два месяца, а фактически – с января до конца апреля. При том, что закупочные цены в этот период превышали 8 гривен за кубический метр. Эти действия правительства привели к остановке развития розничного рынка газа. Через год на нем не появилось ни одного нового игрока. Кому же будет интересно выходить на рынок, если государство так вмешивается в его работу? И вот, танец на граблях продолжается.

Государственная добыча газа у нас и так падает еще с 2018 года

Какие последствия будет иметь страна от такой формы спасения пищевой отрасли?

Прежде всего, с чем мы столкнемся – это остановка темпов прироста частной газодобычи. А государственная добыча газа у нас и так падает с 2018 года. А если объективно, то с 2017-го. По итогам прошлого года, в целом, годовая добыча газа в Украине сократилась на 3,97%.

И это в период мирового энергетического кризиса, когда цены на голубое топливо бьют все рекорды, а его импорт в Украину снизился в 6 раз. Логики в этом не больше, чем во взятии нового кредита для погашения старого. Проблема, как всегда, перекладывается с одних плеч на другие и, по сути, не только не решается, но еще и увеличивается. Единственное что – "бабахнет" не сейчас, а позже.

После этих правительственных постановлений у нас есть все шансы, что статистика газодобычи продолжит падать. Газодобывающие предприятия вынуждены будут либо сокращать добычу, либо, чтобы спасти ресурс от продажи по сниженным ценам, скрывать объемы уже добытого.

Украина пошла по пути наименьшего сопротивления и "порешала" все за счет добытчиков газа

И что при этом будут делать инвесторы? Вдохновит ли их подобная ситуация и дальше вкладывать деньги в украинскую газодобычу? Что будет с отраслью без иностранных инвестиций? Кто захочет вкладывать средства в скважину, зная, что 20% добытого придется продавать по цене в разы ниже рыночной? Я уже не говорю об имидже государства.

Впрочем, проблема эта точно не нова. И большинство стран мира пробовали разные методы ее решения, в том числе не такие болезненные для газовой отрасли, как выбрала сейчас Украина. В частности, можно было бы поддержать производителей пищевой продукции, не трогая газодобывающую отрасль. Как это делали страны ЕС в этом году. Например, уменьшить налоговую нагрузку на производителей социальной продукции, в том числе за счет уменьшения НДС. Уменьшение налоговых обязательств позволило бы этим предприятиям удержать цены на свою продукцию.

Можно было адресно поддержать отдельные социально уязвимые группы населения. Да чего уж там, кто мешал нам временно, на период кризиса, возродить институт публичных специальных обязанностей (ПСО)?

Но, к сожалению, Украина пошла по пути наименьшего сопротивления и "порешала" все за счет добытчиков газа.

Что нужно для того, чтобы убить газодобывающую отрасль? Достаточно всего двух постановлений КМУ.

Евгений Нацвин-Степанов, Первый заместитель главы правления Ассоциации поставщиков энергоресурсов