Это будет способствовать накоплению ее в Украине, ведь древесина сейчас – основной ресурс для отопления и обогрева.

Кабинет Министров запретил экспорт из Украины топливной древесины, заявил во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, атаки России на украинскую энергосистему усиливают стратегическое значение этого вида топлива.

"Это будет способствовать накоплению ее в Украине, ведь во многих громадах, особенно прифронтовых, древесина сейчас – основной ресурс для отопления и обогрева", - сказал Шмыгаль.

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Напомним, 7 сентября Кабинет министров запретил экспорт угля украинского происхождения.

Дрова для украинцев

Как сообщал УНИАН, жители прифронтовых областей Украины смогут бесплатно получить от государства топливную древесину для обогрева жилищ с наступлением холодов. Для этого необходимо подать соответствующее заявление в органы местной власти.

Отмечается, что право на получение такой помощи имеют все. Однако выдавать дрова будут с учетом приоритетности, которую будут определять в местных военных администрациях.

Напомним, после масштабной ракетной атаки на энергосистему Украины 23 ноября по состоянию на сегодняшнее утро производители электроэнергии обеспечили более 70% потребностей потребление в стране.

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