Кабмин назначил замминистра энергетики и двух вице-президентов "Энергоатома" - нардеп

Правительство приняло ряд кадровых решений.

Кабинет министров на сегодняшнем заседании принял ряд кадровых решений, среди которых – назначение заместителем министра энергетики и защиты окружающей среды Юрия Николаевича Бойко.

Читайте такжеИ.о. министра энергетики Буславец принадлежит к одной из крупнейших энергетических олигархических групп - эксперт

Об этом на своей странице в Facebook сообщил народный депутат – представитель Кабинета министров в Верховной Раде Василий Мокан.

По его словам, Кабмин также назначил Инну Голованчук заместителем министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Никиту Лагутина – заместителем главы Государственной службы Украины по безопасности на транспорте, а Владимира Бучко – государственным секретарем Министерства инфраструктуры Украины.

Герман Галущенко и Якоб Хартмут назначены вице-президентами государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

Справка УНИАН. Госпредприятие "НАЭК "Энергоатом" – крупнейший производитель электроэнергии в Украине с долей совокупного производства более 50% в общем объеме производства электроэнергии Украины. На "Энергоатом" возложены функции эксплуатирующей организации, которая отвечает за безопасность эксплуатации всех АЭС страны.

По установленной мощности ядерных энергоблоков Украина занимает седьмое место в мире. Все реакторы типа ВВЭР. В Украине действуют 4 атомных электростанции с 15 энергоблоками, одна из которых, Запорожская АЭС, с 6 энергоблоками общей мощностью 6000 МВт является крупнейшей в Европе.