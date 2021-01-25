18 января Кабмин принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ для населения на февраль и март на уровне 6,99 гривень за кубометр.

Правительство должно компенсировать поставщикам рынка природного газа убытки, полученные в результате введения граничной цены продажи газа населению на уровне 6,99 гривен за кубометр. Об этом заявил глава Ассоциации поставщиков энергоресурсов Артем Компан в интервью «Экономической правде».

«Государство должно поддержать кого-то из участников рынка – потребителей, поставщиков или производителей – и компенсировать разницу между рыночной и утвержденной ценами. Это самый цивилизованный подход. Такой подход работает во всей Европе», - сказал Компан.

По его словам, решение правительства ограничить цену является политическим и эмоциональным. Оно ставит под сомнение дальнейшее сотрудничество Украины с международными партнерами страны в лице Европейского Энергосообщества и МВФ, а также с иностранными поставщиками.

«Государственное рейдерство и игра в сторону монополии «Нафтогаза» полностью противоречит обязательствам, которые были взяты Кабмином перед международными партнерами. Решение о регуляции цены – это откат реформы, который пугает европейские компании. Это вызывает вопросы и отторжение у европейцев и крупных игроков», - добавил глава Ассоциации.

Компан считает, что правомерность возврата к госрегулированию цены на газ сможет оценить только суд, куда получившие убытки частные компании намерены обратится.

«Мы рассматриваем различные варианты, но в рамках закона будем бороться за наш бизнес. Мы не собираемся нарушать закон и никогда этого не делали. Наше предложение простое: дать компенсацию или поставщикам, или европейским компаниям, или конечному потребителю», - указал он.

Напомним, 18 января Кабинет Министров Украины принял решение, которым устанавливается предельная цена на газ для населения на февраль и март на уровне 6,99 гривень за кубометр.

Глава Секретариата Европейского Энергетического сообщества Янез Копач назвал это решение правительства «огромным шагом назад» в проведении реформы рынка газа в Украине.

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Автор: УНИАН