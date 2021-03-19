Решением суда права передаются в управление АРМА.

Служба безопасности Украины расследует незаконные действия должностных лиц «Донецкоблгаза».

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

«Главное следственное управление Службы безопасности Украины осуществляет досудебное расследование относительно незаконных действий должностных лиц ОАО «Донецкоблгаз», направленных на повреждение объектов, имеющих важное хозяйственное и оборонное значение», - говорится в сообщении.

Отмечается, что действия подозреваемых квалифицируются по ст. 113 (диверсия) Уголовного кодекса Украины.

«По материалам СБУ, Шевченковским районным судом г.Киева наложен арест на 49,99% акций ПАО «Донецкоблгаз». Доля принадлежит компаниям с регистрацией в офшорных юрисдикциях. Акции контролируются гражданкой Украины, которая в 2014 году покинула государство и скрывается в РФ», - говорится в сообщении.

Решением суда права передаются в управление Национальному агентству Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Также судом принято решение о передаче арестованных акций ОАО «Донецкоблгаз» НАК «Нафтогаз Украины». Компания должна организовать недопущение потери или растраты этого имущества до момента фактической передачи активов в управление АРМА.

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Дело в отношении "Донецкоблгаза": что известно

6 марта ОАО «Донецкоблгаз» на своем сайте заявил, что НАК «Нафтогаз Украины» остановила поставки природного газа коммунальному предприятию «Донецктеплокоммунэнерго» из-за долгов.

В свою очередь, группа «Нафтогаз» призвала «Донецкоблгаз» прекратить нарушение «Меморандума о взаимопонимании по урегулированию проблемных вопросов в сфере централизованной поставки тепловой энергии и поставки горячей воды гражданам», воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа «Донецктеплокоммунэнерго» и, соответственно, представление тепла потребителям.

В «Нафтогазе» заявили, что местный поставщик тепла в течение отопительного сезона увеличивал задолженность за потребленный газ и, в нарушение законодательства Украины, не совершал оплату за его потребление. Как утверждают в компании, это привело к накоплению долга в 1,5 млрд грн и снятию поставщика из реестров ПСО, как того требует закон.

12 марта СБУ начала досудебное расследование относительно совершения должностными лицами частного акционерного общества «Донецкоблгаз» диверсионных действий, которые привели к отключению 58 котельных областного коммунального предприятия в зоне проведения ООС.

Правоохранители установили, что владельцами ОАО «Донецкоблгаз» являются иностранные оффшорные компании с признаками фиктивности, подконтрольные гражданину Украины, который находится на территории РФ.

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Автор: Тамара Отовская