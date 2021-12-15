Политик напомнил, что сегодня ограничение на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг действует только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности и в течение 30 дней после его отмены.

Заместитель председателя комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Игорь Абрамович прокомментировал регистрацию законопроекта № 6366-1, призванного запретить отключать потребителей от коммунальных услуг.

В частности, политик напомнил, что сегодня ограничение на прекращение предоставления жилищно-коммунальных услуг действует только в регионах, где установлен "красный" уровень эпидемической опасности и в течение 30 дней после его отмены.

"То есть, через 30 дней после того, как регион выйдет из "красной" зоны, поставщики смогут и, вероятно, будут отключать должников от газа, электроэнергии и других коммунальных услуг. Однако, чтобы возобновить их подачу, гражданам, кроме погашения самой задолженности, дополнительно придется оплатить стоимость отключения и повторного подключения. В совокупности это может составить несколько тысяч гривень дополнительного финансового бремени на кошелек людей" - возмущается нардеп.

По словам Абрамовича, именно с целью предотвращения злоупотребления поставщиками коммунальных услуг своим доминирующим положением и нанесения вреда потребителям, которые по объективным причинам не в состоянии вовремя или в полном объеме оплатить стоимость предоставленных услуг, законопроектом предлагается на постоянной основе запретить прекращения поставки коммунальных услуг для социально незащищенных и малообеспеченных слоев населения.

При этом, как отметил нардеп, на период карантина данный запрет будет распространяться на всех без исключения граждан.

Кроме этого, по словам нардепа, законопроект также устанавливает запрет на начисление штрафов и пени на сумму образовавшейся задолженности, а также устанавливает мораторий на повышение тарифов на жилищно-коммунальные услуги.

"Сегодняшние тарифы на жилищно-коммунальные услуги для большинства граждан являются финансово-непомерными. Об этом, в частности, свидетельствует объем задолженности населения за жилищно-коммунальные услуги, который на начало ноября превышал 65 миллиардов гривень. Значительно усугубляет ситуацию и пандемия коронавируса, из-за которой многие граждане остались без работы, а соответственно, и дохода. Очевидно, все это требует принятия неотложных комплексных мер, которые бы помогли снизить социальное напряжение в обществе. Именно для решения этой задачи и поддержки граждан и разработан законопроект", - резюмировал нардеп.

Автор: Иван Бойко