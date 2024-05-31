Организация делает все возможное, чтобы поддержать цены на "черное золото".

ОПЕК+ продолжает неофициальные переговоры, направленные на достижение соглашения по сокращению добычи нефти, причем рассматривается возможность продления ограничений до 2025 года.

Издание Bloomberg пишет, что сейчас Саудовская Аравия обсуждает с партнерами продление ограничений на добычу нефти примерно на 2 млн баррелей в день во второй половине 2024-го. Соглашение должны заключить во время воскресной онлайн-встречи.

Ранее ОПЕК+ пошли на сокращение поставок из-за опасений относительно возобновления экспорта сланцевой нефти из США: таким образом организация хотела поддержать цены на "черное золото". Эксперты ожидают, что соглашение будет продлено.

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Также Организации стран-экспортеров нефти и ее партнерам придется решить, что делать 2025 году. Сообщается, что некоторые игроки, такие как ОАЭ или Казахстан, могут получить возможность увеличить добычу.

Мировой рынок нефти - последние новости

В конце мая сообщалось, что морской экспорт нефти из РФ упал до двухмесячного минимума. Это произошло из-за уменьшения количества грузов, в частности, из порта Новороссийска. Напомним, ранее россияне заявили, что компенсируют перепроизводство нефти по сравнению с апрельскими планами.

А в первой декаде мая стало известно, что поставки нефти из РФ в Сингапур выросли в прошлом месяце до максимальных нынешних показателей. В общем несмотря на атаки НПЗ, эксперты прогнозируют увеличение российского нефтяного экспорта.

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