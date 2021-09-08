Ассоциация городов Украины, которую возглавляет мэр Киева Виталий Кличко, обратилась к президенту, правительству и парламенту с предложениями, как не допустить срыва отопительного сезона.

Как сообщает сайт АГУ, Ассоциация предложила пути решения проблемных вопросов, связанных с подорожанием газа для населения и бюджетной сферы.

В АГУ предупреждают, что в отопительный сезон цена газа для населения должна увеличиться с 4 до 7,6 грн, для учреждений бюджетной сферы - с 7 до 20 грн за 1 куб. м. И это не учитывая стоимости распределения газа и других расходов.

"Все понимают, что у людей нет средств, чтобы оплачивать такие высокие тарифы. А их сохранение на уровне прошлого отопительного сезона для населения и бюджетной сферы потребует от органов местного самоуправления дополнительно огромную сумму – 25 млрд грн", – сказал Виталий Кличко.

В АГУ считают, что для сохранения тарифов на тепло и горячую воду на нынешнем уровне и для устойчивого прохождения отопительного сезона центральная власть должна предоставить местным общинам справедливую компенсацию. В частности, общинам нужно направить субвенцию из госбюджета на погашение разницы в тарифах за 2016-2021 годы в объеме 37 млрд гривен. А также выделить дополнительную целевую субвенцию на ремонт улиц и дорог в объеме 10 млрд грн. Также АГУ предлагает увеличить нормативы зачисления НДФЛ в местные бюджеты на 5%, уменьшить объемы реверсной дотации до 20% и увеличить базовую дотацию до 100%. Одновременно должен быть увеличен объем Государственного фонда регионального развития до 3% госбюджета, и 50% этих средств нужно направить общинам.

АГУ подчеркивает: до начала отопительного сезона нужно немедленно восстановить возможность теплоснабжения и горячего водоснабжения в 59 общинах, разблокировав счета предприятий арестованы за задолженность по оплате за природный газ и его распределение. Кроме того, необходимо устранить дискриминационные нормы в договорах на поставку природного газа, в частности относительно сроков оплаты предприятий за потребленный газ и штрафных санкций. Также в Ассоциации городов Украины считают, что центральная власть должна зафиксировать цену природного газа для бюджетных учреждений до конца отопительного сезона на уровне 11,2 грн за 1 куб. м, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение, в частности, больниц, школ, детских садов и других объектов социальной сферы.

В АГУ отмечают, что компенсация местным бюджетам должна быть справедливой.

"Нужно определить справедливый, прозрачный и единый механизм компенсации для всех общин – не бартером, а деньгами. Потому что не могут некоторые города получить компенсацию в каком – то виде (финансированием определенных объектов, например), а другие-нет. Тарифы ударят абсолютно по всем, и мы должны позаботиться обо всех общинах и их жителях", – подчеркнул Виталий Кличко.

Автор: Иван Бойко