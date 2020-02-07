Нацбанк ожидает снижения импорта газа почти втрое

Это обусловлено высокими запасами газа в хранилищах.

Национальный банк Украины закладывает в свои прогнозы временное снижение объемов импорта газа в 2020 году почти втрое – до 5 млрд кубометров.

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Как говорится в инфляционном отчете Национального банка Украины, опубликованном на сайте регулятора, это обусловлено высокими запасами газа в хранилищах.

По прогнозам НБУ, в последующие годы ожидается возобновление закупок газа в объеме 9 млрд кубометров в год.

Как сообщал УНИАН, Украина на начало ноября закачала в подземные хранилища рекордный объем газа в 21,76 млрд кубометров и перешла к отбору топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.