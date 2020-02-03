Сколько осталось газа в украинских хранилищах: новые данные

Запасы газа в ПХГ с начала сезона отбора сократились на 22%, до 17 миллиардов кубометров.

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с начала сезона отбора (2 ноября 2019 года) сократились на 22% - до 16,95 миллиарда кубометров.

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Об этом свидетельствуют данные госкомпании "Укртрансгаз".

По состоянию на 1 февраля запасы газа в ПХГ составляют 16,95 миллиарда кубометров, что на 53% больше, чем на аналогичную дату 2019 года (11,1 миллиарда кубометров).

Как сообщал УНИАН, Украина 2 ноября 2019 года прекратила закачку природного газа в подземные хранилища и перешла в режим работы, который предполагает отбор голубого топлива для нужд отопительного сезона 2019-2020 годов.

Запасы в подземных хранилищах составляли 21,76 миллиарда кубометров, тогда как к началу отопительного сезона 2018-2019 годов Украина накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа.