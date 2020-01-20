В сотне городов Украины снизили счета в платежках за тепло

Это стало возможным благодаря снижению цены на газ на рынке.

Теплопоставляющие предприятия осуществили перерасчет начислений потребителям за тепло и горячую воду в сторону снижения, до 30%, в 124 городах Украины.

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Об этом на своей странице в Facebook написал премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

"Сказано - сделано! Платежки на тепло и горячую воду снижены до 30%. В 124 городах Украины осуществило перерасчет 131 предприятие теплокоммунэнерго. К правительственной инициативе присоединились уже 19 областных центров: Винница, Луцк, Днепр, Мариуполь, Житомир, Запорожье, Белая Церковь, Кропивницкий, Северодонецк, Львов, Одесса, Ривне, Тернополь, Харьков, Херсон, Хмельницкий, Чернигов, Ивано-Франковск, Киев", - написал он.

В качестве примера Гончарук привел платежку за декабрь 2019 года. По однокомнатной квартире сумма перерасчета составила от 80 гривень в Киевской области до 292 гривень во Львовской области. Для двухкомнатной квартиры сумма перерасчета составила от 110 гривень в Черниговской до 435 гривень в Днепропетровской области.

По информации премьера, для жителей трехкомнатных квартир перерасчет был от 140 гривень в Днепропетровской области до 563 гривень в Ривненской.

"А, например, в Тернополе по решению органов местного самоуправления люди получили скидку за услуги теплоснабжения за три месяца: октябрь, ноябрь и декабрь 2019 года. Уменьшение платежки уже сейчас - это результат, прежде всего, совместной работы президента, правительства и органов местной власти", - отметил он.

Гончарук пояснил, что это стало возможным, потому что цены на газ на рынке снизились, а правительство предоставило местным властям механизм, чтобы сделать эти корректировки в платежках.

"Правительство и в дальнейшем будет держать эту ситуацию на контроле", - добавил премьер.

Как сообщал УНИАН, 17 января Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал теплопоставляющим предприятиям ежемесячно, начиная с января, снижать потребителям начисления за отопление и горячую воду до конца отопительного сезона.

В конце ноября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что тарифы на отопление для населения должны быть снижены уже в декабре.

24 декабря Кабмин предоставил возможность теплоснабжающим предприятиям снизить действующие тарифы на тепло в зависимости от рыночных цен на газ.

Премьер-министр Алексей Гончарук пояснил, что это решение позволит уже в декабре на 30% уменьшить суммы в платежках за коммунальные услуги.

После этого ряд теплопоставщиков и глав органов местного самоуправления заявили о снижении начислений за тепло и горячую воду на 20-30%.