Кабмин одобрил капремонт газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород"

По словам премьера, речь идет о передаче кредитов ЕБРР и ЕИБ от госкомпании "Укртрансгаз" к новому "Оператору ГТС Украины".

Кабинет министров Украины одобрил постановление для проведения капитального ремонта магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород".

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Об этом сообщил премьер-министр Алексей Гончарук на своей странице в Telegram.

"Правительство одобрило постановление для проведения капитального ремонта магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород". Постановление разработано во исполнение ряда решений по внедрению модели анбандлинга", - написал он.

При этом, премьер пояснил, что речь идет о передаче кредитов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) от госкомпании "Укртрансгаз" к новому "Оператору ГТС Украины".

Как сообщал УНИАН, ЕБРР совместно с Европейским инвестиционным банком кредитуют проведение ремонтных работ магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород".

Справка УНИАН. Газопровод "Уренгой-Помары-Ужгород" соединяет газовые месторождения севера Западной Сибири с конечными потребителями в Европе. Построен в 1983 году. Общая длина - 4 451 километр, мощность - 32 миллиарда кубометров газа в год. Диаметр каждой из трех ниток – 1 420 мм.

Протяженность по территории Украины - 1 160 км, диаметр – 1420 миллиметров, рабочее давление 7,5 атмосферы; газопровод проходит по территории десяти областей Украины: Сумской, Полтавской, Черкасской, Киевской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской, Ивано-Франковской, Львовской, Закарпатской.