Украина подписала газовое соглашение с Венгрией

«Оператор ГТС Украины» и венгерский оператор FGSZ подписали соглашение о взаимодействии. Межоператорское соглашение о точках соединения между Венгрией и Украиной вступит в силу с 1 января 2020 года.

Компания «Оператор ГТС Украины» и венгерский оператор FGSZ договорились об условиях сотрудничества в точках соединения Берегово и Берегдароц, что полностью соответствуют правилам трансграничного сотрудничества и законодательству Европейского Союза.

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Об этом говорится в сообщении компании ОГТСУ.

«Межоператорское соглашение о точках соединения между Венгрией и Украиной вступит в силу с первого газового дня 1 января 2020», - сказано в сообщении.

Отмечается, что ранее, в 2015 году, венгерский оператор FGSZ и предыдущий оператор украинской ГТС госкомпания «Укртрансгаз» подписали соглашение на основе сетевого кодекса ЕС.

«Сейчас украинская и венгерская стороны договорились плавно продолжать сотрудничество для обеспечения бесперебойной передачи газа между странами после 1 января 2020 года», - сказано в сообщении.

В пресс-службе сообщили, что с 1 января 2020 года в точке соединения Берегово также будут применяться стандартные правила ведения бизнеса, которые до этого были заблокированы для других пользователей сети долгосрочным контрактом с «Газпромом».

Таким образом, новый оператор ГТС Украины уже имеет соглашения о взаимодействии с Польшей, Румынией и Венгрией.

«Переговоры о подобных контрактах со Словакией и Молдовой в настоящее время ведутся в ежедневном режиме, и, как ожидается, будут подписаны в ближайшее время», - добавили в компании.

Как сообщал УНИАН, 17 декабря Секретариат Энергетического сообщества опубликовал положительное заключение по сертификации компании «Оператор ГТС Украины» (ОГТСУ) как оператора газотранспортной системы страны.

По словам главы "Нафтогаза" Андрея Коболева, окончательное решение Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, о сертификации нового оператора газотранспортной системы Украины ожидается 26 декабря.

Справка УНИАН. Отделение деятельности по транспортировке природного газа (деятельности оператора ГТС) от добычи и поставки природного газа является залогом формирования независимого и сертифицированного по европейским требованиям оператора украинской газотранспортной системы.

Существование и работа такого оператора позволит усилить позиции и роль Украины в переговорном процессе с Российской Федерацией о продлении транзита и сохранении украинской газотранспортной системы с 2020 года.