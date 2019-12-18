Вероятность подписания нового контракта с "Газпромом" с каждой минутой стремится к нулю - Коболев

По его словам, вероятность подписания транзитного контракта еще какая-то есть, но очень-очень маленькая.

Вероятность подписания Национальной акционерной компанией «Нафтогаз Украины» нового контракта с российским «Газпромом» о транзите газа с 1 января 2020 года очень мала.

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Об этом заявил глава «Нафтогаза» Андрей Коболев на конференции, посвящённой отделению ГТС.

«Вероятность подписания транзитного контракта еще какая-то есть, но очень-очень маленькая. С каждой минутой она стремится к нулю», – сказал он.

Как сообщал УНИАН, трехсторонние переговоры по транзиту российского газа через Украину запланированы на 19 декабря.

Последние трехсторонние переговоры по транзиту газа через территорию Украины с 1 января 2020 года состоялись 28 октября в Брюсселе. Предыдущая встреча прошла 19 сентября.

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам переговоров в «нормандском» формате в Париже 9 декабря заявил о шансе подписать новый транзитный договор с Российской Федерацией на лучших условиях, чем были до этих переговоров.

Действующий транзитный контракт Украины с «Газпромом» был заключен в 2009 году сроком на 10 лет. После его завершения (с 2020 года) российский монополист намерен максимально сократить транзит своего газа через территорию Украины.