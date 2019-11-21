Мецгер: Укргазбанк с помощью IFC нарастил эко-портфель МСБ до более, чем 70%

Государственный «Укргазбанк» успешно наращивает объемы кредитования и обслуживания экологически и энергоэффективно ориентированного малого и среднего бизнеса, увеличив этот показатель уже до более чем 70% в структуре портфеля МСБ-клиентов банка. Об этом заявил заместитель председателя правления «Укргазбанка» Евгений Мецгер, комментируя информацию о возможном вхождении в капитал банка Международной финансовой корпорацией (IFC).

«Укргазбанк и Международная финансовая корпорация еще в апреле 2018 года подписали договор о реализации совместного проекта «Стать лидером в сфере банковских услуг для МСБ». С тех пор мы успешно движемся в рамках этого проекта. Скажу даже больше – в проекте фактически мы открыли работу с микробизнесом, создав офис удаленного обслуживания таких клиентов, а также простые и выгодные продукты, в том числе для эко-предпринимательства.

Это было следующим логичным шагом после выбора банком стратегии развития «green-banking» - приоритетного финансирования проектов, нацеленных на энергоэффективность и минимизацию ущерба для окружающей среды. Для этого мы создали широкий ассортимент экопродуктов для клиентов МСБ, который сразу же нашел своего потребителя. И сейчас объемы реализации таких проектов в структуре портфеля банка превысили уже 70%. В денежном выражении это около 4 млрд грн», – отметил Евгений Мецгер.

Кроме того, в рамках общего с IFC проекта «Укргазбанк» активно работает над механизмом стимулирования развития малого и среднего бизнеса, в том числе через разработку механизма компенсации его затрат на энергоэффективность.

«Мы уже наработали ряд проектов, которые в ближайшее время будем презентовать. Бесспорно, государство должно поддерживать бизнес, особенно на начальном этапе его развития. Самое главное – при ставке кредитования, например, 10%, рентабельность бизнеса будет достаточной для модернизации, в том числе и энергоэффективной», - уверен Евгений Мецгер.

По словам Евгения Мецгера, системно работать с малым и средним бизнесом «Укргазбанк» начал лишь в 2015 году. Тогда была разработана стратегия до 2020 года, которая включала подготовку лояльных программ, наращивание клиентской базы и кредитного портфеля. При этом все планы были перевыполнены еще в 2017-м, когда кредитный портфель банка увеличился сразу на 50%. А к текущему моменту кредитный портфель клиентов МСБ в «Укргазбанке» вырос почти в 17 раз с 2015 г. и по состоянию на 01.11.2019 составил 5,3 млрд грн. Клиентская база за указанный период выросла в 2,5 раза – до 62 тыс. клиентов МСБ по состоянию на 01.11.2019.