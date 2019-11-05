Президент поручил до конца года отделить ГТС от "Нафтогаза"

Также Зеленский поручил министру энергетики до весны реформировать угольную отрасль.

Президент Украины Владимир Зеленский поставил задачу перед министром энергетики и защиты окружающей среды Алексеем Оржелем до конца текущего года завершить процедуру анбандлинга НАК «Нафтогаз Украины», упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, а также к концу апреля реформировать угольную отрасль.

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Об этом сообщает пресс-служба главы государства по итогам встречи Зеленского с правительством и руководством Верховной Рады Украины, состоявшейся в Офисе президента.

По информации пресс-службы, Зеленский отметил, что министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель должен завершить процедуру анбандлинга НАК «Нафтогаз» до 31 декабря 2019 года. А также до конца текущего года упростить процедуры присоединения к электрическим и газовым сетям, которыми владеют субъекты естественных монополий.

«К 30 апреля 2020 года Министерство энергетики и защиты окружающей среды должна реформировать угольную отрасль", - сказано в сообщении.

Отмечается, по заданию президента, к концу следующего года министерство должно подготовить нормативно-правовую базу для начала процесса инвентаризации лесных ресурсов Украины.

Кроме того, министру инфраструктуры Владиславу Криклию президент поставил задачу до конца текущего года обеспечить выдачу разрешений на международные перевозки грузов и движение негабаритных транспортных средств исключительно в электронной форме, а также наладить эффективный габаритно-весовой контроль на автодорогах.

Также, по поручению Зеленского, Криклий должен до 30 июня 2020 года утвердить перечень объектов концессии на 2020-2023 годы и начать подготовку к конкурсам.

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада Украины приняла закон, которым предусматривается отделение газотранспортной системы Украины (ГТС) от Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» (анбандлинг), при этом объект по-прежнему останется в собственности государства.

Ранее экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк после совещания СНБО с участием президента Зеленского заявлял, что реструктуризация шахт, находящихся в государственной собственности, является системным решением для угольной отрасли, но начинаться она должна с понимания того, что делать с работающими там горняками.