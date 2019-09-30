НКРЭКУ отказалась снизить максимальные цены на рынке электроэнергии – министр

Министерство считает необходимым пересмотр максимальных цен на электроэнергию в Украине в соответствии с рыночными условиями.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), отказалась снизить максимальные цены на рынке электроэнергии, несмотря на снижение стоимости угля на мировых рынках и укрепления курса гривни.

Читайте такжеНКРЭКУ снизила тариф поставщика электроэнергии «последней надежды» на четверть

Об этом в Facebook написал министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель.

«Члены комиссии не поддержали снижение лимитов максимальных цен на рынке «на сутки вперед» и внутрисуточном рынке (price caps), так как не видят для этого оснований», - написал Оржель.

При этом он отметил, что средняя цена угля в соответствии с биржевым индексом API 2 за 9 месяцев 2019 года на 30,7% меньше средней цены соответствующих 9 месяцев 2018 года и составляет 63,6 долл. за тонну, а курс доллара на 13,3% меньше курса доллара по отношению к гривне, который учитывался при формировании прогнозной оптовой цены электроэнергии на 2019 год.

«Игнорирование НКРЭКУ факторов, которые могли уменьшить цену на электроэнергию, влияет не только на промышленность, но и на конечную стоимость товаров и услуг, которые производятся (и в частности приобретаются населением) в Украине, и конкурентоспособность украинских производителей на мировых рынках», - отметил он.

Оржель подчеркнул, что министерство считает необходимым пересмотр максимальных цен в соответствии с рыночными условиями.

«Регулятор должен постоянно мониторить ситуацию на рынке и иметь расчеты ценовых параметров, а не приводить аргументы о «необходимости подготовки к зиме». По такой цене угля на внешних рынках и фактору уменьшения курса у участников рынка были все возможности закупить уголь на осенне-зимний период или аккумулировать необходимые для этого средства», - отметил министр.

«Напомню, причиной такой ситуации на рынке электрической энергии является преждевременный запуск нового рынка. Одним из главных последствий является отсутствие конкуренции на рынке и формирование цены угольной генерацией на рынке в сутки вперед и внутрисуточном рынке», - добавил он.

Как сообщал УНИАН, 1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.

11 июля и. о. директора госкомпании "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук заявил, что цена на электроэнергию для промышленности в Украине за первые 10 дней работы нового рынка выросла на 30%. В Кабмине назвали это заявление некорректным.

20 августа Офис президента инициировал ряд решений, которые будут способствовать снижению цен на электроэнергию на 20%. Ожидать полноценной реализации данных решений и соответствующего снижения цены на 20% стоит в сентябре-октябре этого года.