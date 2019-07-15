Госкомпанию «Укрэнерго» оштрафовали на 1,7 миллиона гривень

По словам главы «Укрэнерго», компания полностью не согласна с решением и его обоснованием.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) по результатам внеплановой проверки оштрафовала оператора Объединенной энергосистемы Украины – компанию «Укрэнерго» на 1,7 млн грн за нарушение лицензионных условий по передаче электрической энергии, в частности за не введение в промышленную эксплуатацию программного продукта, необходимого для функционирования нового рынка электроэнергии.

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Соответствующее решение было принято на заседании регулятора 12 июля.

Компания "Укрэнерго" в срок до 26 июня включительно должна была предоставить акт о введении в промышленную эксплуатацию нескольких базовых модулей программного комплекса, необходимых для запуска нового рынка электрической энергии с 1 июля.

По результатам внеплановой проверки по состоянию на 26 июня такой акт отсутствовал, а по состоянию на 1 июля программное обеспечение компании работало с частичным функционалом.

При этом присутствующий на заседании глава «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук отметил, что компания полностью не согласна с проектом решения, который зачитал член комиссии, - и с его обоснованием, и по каждому пункту.

«Акт о введении в промышленную эксплуатацию означает полное соответствие программного комплекса законодательству Украины. В то же время только 27 числа вступили в силу изменения в правилах рынка. Если бы 26-го мы ввели в эксплуатацию, то наблюдали бы со стороны регулятора те же замечания, что и по компании «Укртрансгаз», что акт не соответствует обновленной редакции правил рынка, и мы не могли осуществлять эксплуатацию платформы ММS (Market Managing System - УНИАН)», - пояснил Ковальчук.

«Поэтому комплекс введен в опытную эксплуатацию, а не в промышленную, и он функционирует. Все модули для запуска рынка работают. Утверждать, что он не функционировал, неправомерно и нечестно», - добавил он.

Кроме того, как отметил государственный уполномоченный, «Укрэнерго» также не предоставило проект отчета о достаточности проектных мощностей с учетом замечания комиссии.

Также, согласно заключению проверяющих, «Укрэнерго» не подало регулятору запрос на сертификацию в течение 9 месяцев после вступления в силу закона о рынке электроэнергии с 11 июня 2017 года.

С учетом вышеизложенных нарушений НКРЭКУ наложила штраф в размере 1,7 млн грн и обязала компанию до 15 июля подать надлежащим образом заверенную копию акта ввода в эксплуатацию версии 1.0 информационной системы ММS и до 25 октября – версии 2.0. А также до 1 августа предоставить комиссии доработанный с учетом ее замечаний отчет об оценке соответствия генерирующих мощностей.

Как сообщал УНИАН, 6 июня «Укрэнерго» погасило большую часть долга за разработку платформы для нового рынка электроэнергии.

Ранее Министерство энергетики и угольной промышленности отказывалось согласовывать платежи «Укрэнерго» перед разработчиками программного обеспечения для балансирующего рынка после перехода компании в подчинение Минфина. Неоплата долга грозила прекращением работ по разработке ПО.

1 июля в Украине заработал новый рынок электроэнергии в соответствии с Законом «О рынке электроэнергии», который был принят в апреле 2017 года.