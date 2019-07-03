Завтра "Нафтогаз" впервые будет торговать газом на электронных торгах

Стартовая стоимость - 5 423,14 гривни за тысячу кубометров.

Газопоставляющая компания "Нафтогаз Трейдинг", которая входит в группу "Нафтогаз", выставила на продажу через электронные торги 4 июля на площадке "Украинской энергетической биржи" 500 тысяч кубометров природного газа со стартовой ценой 5 423,14 гривни/тысячу кубов, сообщила пресс-служба компании.

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Предложенные к продаже объемы разбиты на 10 равных лотов, срок поставки – с 6 по 31 июля 2019 года.

Отмечается, что комплаенс-проверку сейчас уже прошли 23 потенциальных контрагента, среди которых как украинские, так и международные компании – все они допущены к торгам 4 июля.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.