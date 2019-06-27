НКРЭКУ временно подключила бюджетные организации к универсальной услуге

Теперь такие организации могут покупать электроэнергию у поставщиков универсальных услуг, которые продают ресурс населению.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), временно, до 2020 года, включила бюджетные организации и других потребителей с мощностью до 150 кВт в перечень клиентов, которые могут покупать электроэнергию у поставщиков универсальных услуг, которые продают ресурс населению.

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Соответствующее решение регулятор принял на заседании сегодня.

Так, регулятор постановил, что на переходный период - с 1 января 2019 года по 31 декабря 2020 года - предусмотрена возможность поставки электрической энергии на условиях универсальной услуги дополнительно бюджетным учреждениям, независимо от договорной мощности, а также потребителям, электроустановки которых присоединены к электрическим сетям с договорной мощностью до 150 кВт.

Как сообщал УНИАН, в соответствии с Законом "О рынке электрической энергии", с 1 января 2019 года энергоуслуги клиентам в Украине оказывают две разные компании - оператор системы распределения и компания-поставщик электроэнергии.

Справка УНИАН. Поставщик универсальной услуги - определенный в соответствии с Законом Украины "О рынке электрической энергии" электропоставщик, который выполняет обязательства по предоставлению услуги поставки электрической энергии бытовым и малым бытовым потребителям, которым гарантировано право быть обеспеченными электрической энергией определенного качества на всей территории Украины.