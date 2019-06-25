ЕБРР может одолжить "Нафтогазу" 60 миллионов евро на закупку газа

Проект предоставления "Нафтогазу" кредита планируется рассмотреть советом директоров банка 24 июля.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) может предоставить Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" кредит на 60 миллионов евро для импорта природного газа при подготовке к следующему отопительному сезону.

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Об этом сообщается на сайте ЕБРР.

Согласно сообщению, данный проект планируется рассмотреть советом директоров банка 24 июля.

Отмечается, что поддержка ЕБРР в форме аккредитива покроет до 20-30% платежного риска "Нафтогаза", связанного с финансированием покупки газа.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" планирует к отопительному сезону 2019-2020 годов существенно нарастить запасы газа в подземных хранилищах – до 20 миллиардов кубометров, тогда как к началу прошлого отопительного сезона наша страна накопила в ПХГ 17,2 миллиарда кубометров газа, что является рекордным показателем за последние шесть лет.

В то же время, по словам главы правления "Нафтогаза" Андрея Коболева, дефицит оборотных средств может помешать выполнить этот план, но компания работает над вопросами привлечения средств, необходимых для закупки и закачки газа в хранилища.

Справка УНИАН. ЕБРР работает в Украине с 1993 года и является крупнейшим международным финансовым инвестором в нашей стране.

По данным Министерства финансов Украины, Европейский банк реконструкции и развития за период сотрудничества профинансировал в Украине 410 проектов на общую сумму 13 миллиардов евро, из них - 7 проектов на 1,577 миллиарда евро в государственном секторе.