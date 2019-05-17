"Северный поток-2" могут не успеть построить вовремя

Завершение реализации проекта могут отложить на вторую половину 2020 года из-за позиции Дании.

Компания Nord Stream 2 подала датскому регулятору обобщенную заявку о возможном переносе сроков строительства газопровода "Северный поток-2".

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Об этом сообщает Росбалт.

"Завершение реализации проекта могут отложить на вторую половину 2020 года из-за рассмотрения третьего маршрута по требованию Дании", - говорится в сообщении.

При этом строители указывают, что до конца 2020 года система должна быть завершена и готова к транспортировке газа.

В настоящее время трубопровод прокладывают в водах Германии, Швеции и Финляндии, однако Дания не дала разрешения на прокладку труб в своих водах.

Накануне несколько активистов-экологов забрались в уже проложенную часть трубопровода Eugal на строительной площадке в Германии. Активисты стремятся остановить строительство трубопровода, который на участке от Грайфсвальда до Чехии протянется на 485 километров. В данный момент проложено лишь полтора километра.