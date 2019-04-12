Нацкомиссия по тарифам оштрафовала «Нафтогаз»

Причина - недопуск регулятора к плановой проверке деятельности компании. Представители "Нафтогаза" пояснили отказ допуска тем, что регулятор нарушил периодичность проверки компании - один раз в два года.

Национальная комиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) наложила штраф в размере 850 тыс. грн на Национальную акционерную компанию «Нафтогаз Украины» за недопуск регулятора к плановой проверке деятельности компании за 2017-2018 годы. Такое решение регулятор принял на заседании сегодня.

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Актом проведения меры контроля был зафиксирован отказ компании от проведения плановой проверки, что, по мнению регулятора, означает нарушение лицензионных условий в части обязанности лицензиата допускать должностных лиц органов госконтроля к проверке.

Присутствующий на заседании руководитель юридического департамента НАК «Нафтогаз Украины» пояснил отказ допуска к проверке тем, что регулятор нарушил периодичность проверки компании - один раз в два года. НКРЭКУ уже проводил проверку в мае 2017 года, и с учетом этого следующая плановая проверка должна была проводиться с января 2020 года.

"Поскольку Нацкомиссия проводила проверку до окончания этого срока, руководством было решено, что мера контроля проводится с нарушением установленных законом гарантий, поэтому проверяющие не были допущены», - пояснил представитель «Нафтогаза».

При этом глава регулятора Оксана Кривенко отметила, что последняя проверка осуществлялась за период работы до 2016 года, а 2017 и 2018 годы еще не проверялись, поэтому Нацкомиссия имела на это право, учитывая то, что график плановой проверки был утвержден Регуляторной службой заранее.

В ходе оглашения решения член НКРЭКУ отметил, что в январе этого года компания группы «Нафтогаз» - «Укртрансгаз» также не допустила Нацкомиссию для плановой проверки.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.