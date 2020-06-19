Зеленского призвали обратить внимание на проблемы химической отрасли (документ)

Центральный Совет профсоюза работников химических и нефтехимических отраслей промышленности Украины обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой отложить принятие окончательного решения по квотам на импорт минеральных удобрений Межведомственной комиссией по международной торговле и провести дополнительные консультации с представителями отраслей.

По мнению представителей профсоюза, решение о не введении ограничительных мер, если оно будет принято, может привести к массовым сокращениям на украинских предприятиях, на которых работает около 20 тысяч сотрудников, а также росту социальной напряженности.

В своем письме Центральный Совет профсоюза химиков и нефтехимиков отмечает, что Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства завершило два специальных расследования в отношении импорта удобрений в Украину.

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«По результатам расследований было подтверждено наличие фактов и обстоятельств, которые являются правовой основой для внедрения специальных ограничительных мер, предусмотренных Законом Украины и нормами ВТО», - говорится в письме.

В то же время, отмечает глава профсоюза, ряд публичных государственных служащих со ссылкой на встречу президента с представителями аграрного бизнеса, состоявшуюся в конце прошлой недели, тиражируют высказывания о нецелесообразности введения ограничений на импорт иностранных удобрений, приписывая их президенту Владимиру Зеленскому.

«Такую позицию фактически тиражируют как Ваш личный отказ от защиты химической отрасли страны и совершают давление на чиновников с целью отказа от поддержки национальных производителей», - отмечают авторы письма к Зеленскому.

«На 22 июня 2020 года назначена Комиссия, которая собирается принять решение о согласовании обнищания почти 20 тысяч украинцев и их семей, прикрываясь якобы Вашим решением», - говорится далее в письме, подписанном председателем Центрального совета профсоюза Николаем Мицко.

В письме профсоюз химической и нефтехимической отраслей напоминает, что на отечественных химических предприятиях "Днепразот", "Ровноазот", Северодонецкое объединение "Азот", Одесский припортовый завод, Днепровский завод минеральных удобрений (ДЗМУ), "Сумыхимпром", черкасский "Азот” занято 19489 работников.

«В основном эти предприятия являются градообразующими и в большинстве семей заработная плата является единственным источником дохода», - говорится в письме.

Профсоюз химиков обращается к президенту Украины с просьбой «использовать свое право, свой авторитет и отсрочить принятие решения, которое может спровоцировать в это сложное время непредвиденные действия».

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