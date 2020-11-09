Эксперты EastFruit прогнозируют, что Украина не будет массово импортировать российский и белорусский картофель, как это было годом ранее.

Урожай картофеля в Украине в текущем сезоне существенно превысит прошлогодний уровень и вполне удовлетворит потребности внутреннего рынка.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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Отмечается, что несмотря на большие ожидания российских и белорусских экспортеров заработать на продаже продукции в Украину, прошлогодняя ситуация с массовым импортом картофеля из этих стран, скорее всего, не повторится.

«Валовой сбор картофеля существенно превысит уровень прошлого сезона. Таким образом, Украина вполне сможет удовлетворить потребности внутреннего рынка во «втором хлебе», как это было всегда, за исключением сезона 2019/20, когда страна впервые в истории импортировала существенные объемы картофеля», - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в прошлом сезоне в Украине был собран один из самых низких за всю историю независимости урожай картофеля из-за неблагоприятных погодных условий. В результате цены на украинский картофель были рекордно высокими, от чего выиграли внешние поставщики – Россия и Беларусь, где урожай картофеля оказался высоким, а цены – наоборот, рекордно низкими. За прошлый сезон Украина закупила у этих стран около 500 тыс. тонн картофеля.

Аналитики отмечают, что в текущем сезоне цены на картофель постепенно снижались и на данный момент этот продукт стоит минимум на 30% меньше, чем годом ранее.

Хронология событий

Украинские картофелеводы в августе-сентябре 2020 года отставали от нормальных темпов уборки картофеля из-за засушливой погоды. По мнению экспертов, это могло спровоцировать рост импорта картофеля в 2020 году.

В начале ноября 2020 года в Украине наблюдался значительный рост цен на картофель.

Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза – до рекордных 250 тысяч тонн, при собственном урожае в 20,3 миллиона тонн.

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Автор: Анна Нагорная