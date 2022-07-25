Россияне нарушили обещание не атаковать Одессу и два других порта, задействованные в поставках зерна.

Цены на пшеницу резко пошли вверх в понедельник, 25 июля. Причиной этому послужил ракетный удар российской армии по морскому порту в Одессе, который вызвал сомнения относительно возможности реализации достигнутого накануне "зернового" соглашения.

Об этом пишет Reuters.

Фьючерсы на пшеницу на Чикагской торговой бирже в понедельник поднялись почти на 4% до 7,86 доллара за бушель, восстанавливая утраченную в пятницу позицию, поскольку цены упали почти на 6% после объявления сделки.

Восстановление украинского экспорта требует не только безопасных судоходных каналов, но и безопасных портов. Россияне породили сомнения в безопасности портов едва ли до того, как высохли чернила на транспортном соглашении – цитируют журналисты одного из европейских зернотрейдеров.

Украинские морские порты были закрыты с начала российского полномасштабного вторжения в феврале. И хотя некоторые урожаи вывозились железной дорогой или автомобильным транспортом через соседние страны, такие как Румыния и Польша, миллионы тонн до сих пор остаются в Украине.

Отмечается, что уменьшение поставок от одного из крупнейших в мире экспортеров зерна повлекло за собой разгар продовольственной инфляции по всему миру. В ООН же предупреждают, что это может привести к голоду и массовой миграции в беспрецедентных масштабах.

Кроме неопределенности относительно того, сколько времени понадобится для разминирования, судовладельцы вне зависимости от фрахтовой ставки банально не поплывут в Украину из-за опасений, что их судно будет поражено ракетами – говорит другой трейдер

В воскресенье Украина продолжила попытки возобновить экспорт зерна из своих Черноморских портов в соответствии с новым соглашением, но предупредила, что поставки пострадают, если российский ракетный удар по Одессе станет признаком чего-то большего.

Зерновой коридор: сделка и обстрел порта

Как сообщал УНИАН, менее чем за 24 часа после подписания стамбульского соглашения об экспорте украинского зерна российские войска атаковали Одессу четырьмя ракетами.

В результате обстрела есть раненые, повреждена инфраструктура Одесского морского торгового порта. Когда русские ракеты атаковали порт, там ждало отправления зерно, но хранилище с зерном не пострадало.

Позже стало известно, что США работают над планом "Б" по экспорту украинского зерна после ударов РФ по Одессе. Там отметили, что надо учитывать разные непредвиденные обстоятельства, потому что Путину доверять нельзя.

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