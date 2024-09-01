В Украине резко переписали цены на популярный летний овощ

Эксперты не исключают, что цены на томаты будут и дальше расти.

Цены на помидоры в Украине продолжают расти и за последние три недели прибавили 12%. Фермеры отдают оптом томаты по 40-55 гривень за килограмм.

Аналитики EastFruit отметили, что главная причина роста цен – резкое сокращение предложения украинских томатов из-за погоды, которая привела к потере части урожая помидоров. В результате, тепличные помидоры стали основным товаром на рынке.

Оптовая цена на помидоры в Украине колеблется в пределах 40-55 грн/кг. Эксперты не исключают, что цены на томаты будут и дальше расти, потому что ожидается дальнейшее сокращение предложения, поскольку сезон летних теплиц подходит к концу, а урожаи с открытой почвы уже почти не поступают на рынок.

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Цены на помидоры в супермаркетах Украины

В АТБ килограмм грунтовых томатов обойдется в 27,95 гривень.

В Сильпо цены немного выше. За килограмм придется заплатить 32 гривни.

А в Auchan томаты обойдутся в 39,90 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Тепличные комбинаты Украины повысили отпускные цены на огурцы. По состоянию на 29 августа стоимость овоща составляет 40-60 грн/кг.

Директор Департамента аграрного развития Министерства аграрной политики и продовольствия Украины Андрей Кравченко заверил, что цены на овощи этой зимой будут ниже, чем в прошлом году.

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