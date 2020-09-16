Также министерство планирует ввести государственную поддержку переработки картофеля.

Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства планирует ввести запрет на импорт картофеля из Российской Федерации в качестве инструмента поддержки украинских картофелеводов.

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Об этом на своей странице в Facebook написал заместитель министра Тарас Высоцкий по итогам совещания с представителями отрасли картофелеводства.

"Обсудили инструменты поддержки отечественной переработки картофеля. Запрет импорта картофеля из РФ, консультации фитосанитарной службы, введение государственной поддержки переработки - некоторые из инструментов, которые будут применены", - написал он.

Что этому предшествовало

Украина в 2019 году увеличила импорт картофеля, преимущественно из России, в 43 раза – до рекордных 250 тысяч тонн.

По данным Госстата, урожай картофеля в Украине в прошлом году составил 20,3 миллиона тонн.

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Автор: Анна Нагорная