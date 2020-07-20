Украина увеличила импорт агропродукции до $3 миллиардов

Продукция из стран ЕС составила половину всего украинского импорта

Украина в январе-июне 2020 года увеличила импорт агропродукции до 3,2 млрд долл., что на 0,4 млрд, или на 12,3%, больше, чем за первое полугодие 2019 года.

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра «Институт аграрной экономики».

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Основной поставщик

Отмечается, что основным поставщиком агропродовольственной продукции в Украину традиционно был Европейский Союз – на этот регион пришлось около половины импортных поставок на сумму 1,59 млн долл.

Кроме того, за первое полугодие Украина закупила продовольствие в Азии - на 610 млн долл. (19% всего импорта), странах Латинской Америки - 252 млн долл. (8%) и Африке - 163 млн долл. (5%).

Среди главных стран-поставщиков сельхозпродукции в Украину - Польша.

(368 млн долл.), Германия (238 млн долл.), Турция (232 млн долл.), Италия (189 млн долл.), США (169 млн долл.), Франция (155 млн долл. США) и другие.

Объемы закупок

Объемы закупок Украиной плодово-ягодной продукции за 6 месяцев 2020 года превысили импорт рыбы и морепродуктов. Импорт плодов – в основном, цитрусовых и бананов, а также других фруктов, орехов – в первом полугодии составил 341 млн долл.

Также значительная часть закупок зарубежных продуктов пришлась на рыбу, ракообразные и моллюски – 295 млн долл. В частности, импорт мороженой рыбы составил 158 млн долл.

Объемы поставок в Украину табачных изделий за первое полугодие составили 243 млн долл., алкогольных напитков - 199 млн долл., а какао-продуктов и шоколада - 152 млн долл.

Семян и плодов масличных культур, преимущественно подсолнечника, за январь-июнь 2020 года Украина импортировала на 215 млн долл. Различных пищевых продуктов, в том числе экстрактов, концентратов, готовых соусов – на 215 млн долл. Овощей – в основном помидоров и картофеля – завезли из-за границы на 191 млн долл.

Как менялась ситуация

Украина в январе-марте 2020 года увеличила экспорт агропродукции до 5,7 миллиарда долларов, что на 6% больше по сравнению с тремя месяцами прошлого года.

В январе-июне Украина экспортировала агропродукции на 10,271 млрд долл., что на 1,1% больше, чем за соответствующий период 2019 года.

Украина по итогам 2019 года обновила исторический рекорд аграрного экспорта, поставив на внешние рынки продукции сельского хозяйства на сумму 22,4 млрд долл. – почти на 20% больше, чем годом ранее.

Импорт агропродукции в Украину в прошлом году увеличился на 11% – до 6,1 млрд долл.

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