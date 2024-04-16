Самыми дорогими составляющими пасхальной корзины, традиционно остаются мясные продукты.

Продукты пасхальной корзины в Украине в 2024 году будут дороже прошлогодней более чем на 17% и составит более 1,4 тысяч гривен.

Как сообщает Национальный научный центр "Институт аграрной экономики", в этом году традиционные кулич, яйца, домашняя колбаса, буженина, сало, сливочное масло, мягкий и твердый сыры, хрен и соль обойдутся на семью из 4-х человек около 1422,05 грн, то есть на 17,6% дороже, чем в прошлом году. Тогда такой же набор продуктов стоил 1208,78 грн.

Отмечается, что стоимость основной составляющей пасхальной корзины - кулича домашней выпечки по традиционному рецепту (700 г муки, 6 шт. яиц, 150 г сливочного масла, 300 г молока, 400 г сахара, 40 г дрожжей, 200 г изюма) - составит 179,8 грн за 1 кг, что на 5,8 % превышает стоимость кулича 2023 года со стоимостью 169,88 грн.

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По словам эксперта Юрия Лупенко, такое относительно незначительное подорожание обусловлено ощутимым снижением цен на яйца (почти на 30%), на сахар (-15%) и муку (-5%). Однако другие составляющие кулича подорожали: масло сливочное (+16,4%), молоко (+13,6%), дрожжи (+9,6%), изюм (+15,6%).

При этом в магазинах и супермаркетах готовый кулич обойдется дороже, ведь его цена зависит от составляющих и отделки выпечки.

По данным Института, самыми дорогими составляющими пасхальной корзины, традиционно остаются мясные продукты. По сравнению с 2023 годом стоимость буженины увеличилась на 14,2%, домашней колбасы - на 14,3%, сала - на 3,1%.

Кроме того, по сравнению с 2023 годом стоимость сыра твердого выросла на 31,9%, мягкого сыра - на 23,0%, сливочного масла - на 16,4%.

Цена хрена (250 г) составит 26 грн (25-29 грн) и будет зависеть от производителя и вкусовых составляющих, также символической является стоимость соли (100-150 г) - 3 грн.

В случае дополнения пасхальной корзины другими, неосновными составляющими: помидоры, огурцы, яблоки, красное вино (кагор), - ее стоимость возрастет до 1652,05 грн. Это на 12,9% превышает стоимость прошлогодней корзины такого же состава в 1463,28 грн.

"Рост стоимости пасхальной корзины однозначно вызван последствиями военных действий - существенными денежными и материальными потерями отечественной экономики и украинских семей, сокращением производства, подорожанием энергоносителей, осложнениями внутреннего перемещения продукции, неопределенностью многих людей даже в ближайших планах", - пояснил Лупенко.

Цены на продукты в Украине - последние новости

Оптовые цены на картофель в Украине на минувшей неделе опустились до 14-18 грн/кг, что в среднем на 13% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели.

16 апреля сообщалось, что в ближайшей перспективе сыры в Украине не подешевеют, но акции с большими скидками станут массовыми.

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