В ближайшей перспективе цены на сыры в Украине не подешевеют, но станут массовыми акции со скидками.

Перспектива сбыта больших объемов сыра не самая лучшая, поскольку продажи сыра перестали расти, а его импорт существенно увеличился. Об этом сообщили эксперты исследовательской компании Infagro.

"В ближайшей перспективе сыры не подешевеют, но акции с большими скидками станут массовыми. И даже ценовые скидки спасут не всех производителей, ведь импорт сыра достаточно существенно вырос", - говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что европейский сыр дешевый и конкурировать с ним украинскому производителю становится все сложнее.

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Отмечается, что за первый квартал импорт твердого, полутвердого и белого сыра вырос на 12%. В том числе было завезено существенный объем твердых и полутвердых сыров, которые составляют наибольшую конкуренцию отечественным сыроделам. Импорт плавленого сыра вырос на четверть.

Однако уверенности в дальнейшем существенном увеличении импорта пока нет. Девальвация гривны немного отпугивает импортеров.

"Ввиду обострения проблем с продажами на внутреннем рынке, производители сыров пытаются увеличивать его экспорт, но это удается не всегда. Экспортные продажи полутвердых сыров в первом квартале по сравнению с аналогичным периодом прошлого года упали на 11%. Еще хуже выглядит динамика экспорта полутвердых сырных продуктов. Их продажи в первом квартале сократились почти на четверть. В перспективе, экспорт этого товара еще более существенно упадет", - добавили эксперты.

Цены на продукты в Украине

В этом году в Украине существенно подорожали яблоки. Если сравнивать с прошлыми сезонами, цены на них продолжают устанавливать рекорды. В среднем по рынку цены на яблоки на 25-30% выше, чем в предыдущий год.

На прошлой неделе оптовые цены на картофель в Украине опустились до 14-18 грн/кг ($0,36-0,46/кг), что в среднем на 13% дешевле, чем в конце предыдущей рабочей недели. Однако картофель сейчас стоит в среднем в 3 раза дороже, чем в первой половине апреля 2023 года.

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