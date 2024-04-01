На Пасху предложение должно сезонно увеличиться, что не даст цене значительно вырасти на фоне праздничного спроса.

В 2024 году, чтобы приготовить 3-4 кулича, придется потратить около 239,34 гривни, что на 1,4% больше, чем в прошлом году и на 28% больше, чем в 2022 году, без учета цены на электроэнергию, заявил аналитик украинского клуба аграрного бизнеса Максим Гопка, сообщает "24 канал".

"Стоимость не существенно отличается, ведь цены на одни компоненты снизились, а на другие выросли. Наиболее существенно снизились в цене яйца – 18% за десяток (с 70,51 до 57,50 гривень), а также килограмм сахара – на 16% (с 34,20 до 28,60 гривень)", – отметил эксперт.

По его словам, цена ингредиентов для приготовления кулича сейчас выглядит так:

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мука – 23,23 грн за кг;

сливочное масло – 72 грн за 200 граммов;

молоко – 39 грн за пол-литра;

яйца – 46 грн за 8 штук;

дрожжи сухие – 13 грн за 12 граммов;

изюм – 39 грн за 200 граммов;

сахар – 8,6 грн за 300 граммов;

сахарная пудра – 6,5 грн за 100 граммов;

ванилин – 7,1 грн за пакетик.

Отмечается, что свинина, которая является традиционным видом мяса украинцев, окрепла в цене на 4%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Свиной ошеек вырос в цене на 13% и составляет 236 гривень за кг, лопатка – на 5% и стоит 162 гривень за кг, грудинка – 6%, стоит 160 гривень за кг.

Кроме того, цены на яйца в холодный период года не превышали 65 гривень за десяток. В среднем цены в супермаркетах 56-59 гривень за десяток, что на 22% меньше, чем в прошлом году.

"Учитывая то, что Пасха приходится на последний месяц весны то предложение в это время должно сезонно увеличиться и не дать цене сильно вырасти на фоне праздничного спроса. Но сразу после праздников цены на яйца начнут снижаться", – добавил Гопка.

Цены на продукты в Украине

30 марта сообщалось, что свекла в Украине подешевела в среднем на 10%. Так, основные сделки по продаже столовой свеклы заключаются в диапазоне 10-15 грн/кг ($0,25-0,38/кг). Основной причиной снижения цен на свеклу является сезонное увеличение предложения на рынке.

Тогда же председатель общественной организации "Украинская аграрная ассамблея" Александр Гапон сообщил, что в Украине начнется снижение цены на огурцы после начала сезона грунтового выращивания этого овоща.

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