С начала этой недели отпускные цены на импортные огурцы выросли в среднем на 10%.

На украинском рынке увеличение спроса на тепличные огурцы в преддверии новогодних праздников, а также существенное сокращение предложения этой продукции стимулируют ее подорожание.

Об этом говорится на аналитической платформе EastFruit. Отмечается, что с начала этой недели отпускные цены на импортные огурцы на украинском рынке выросли в среднем на 10%.

Сегодня продавцы готовы отгружать качественный огурец за 55-65 грн / кг.

Видео дня

"Такой ценовой тренд трейдеры связывают сразу с несколькими факторами. Прежде всего рост цен спровоцирован подорожанием огурца в Турции, которая в настоящее время выступает фактически единственным поставщиком этой продукции на украинский рынок. Более того, поставки турецкого огурца являются достаточно малообъемными и нестабильными, что также влияет на цены", - говорится в сообщении.

Аналитики сообщают, что сегодня огурец в Украине предлагается к продаже фактически по тем же ценам, что и год назад.

Цены на продукты в Украине

Как сообщал УНИАН, в этом году приготовить 3 кг салата "Оливье" к праздничному столу на среднюю семью украинцам стоить 303,99 грн, тогда как в прошлом году его цена составляла 209,9 грн, то есть стоимость относительно прошлого года выросла на 45%.

В то же время новогоднее меню из блюд, которые являются традиционными для стола среднестатистической семьи: салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлебобулочные и кондитерские изделия, напитки и прочее, - обойдутся семье из четырех человек в около 2 тыс. 655,17 грн, то есть на 43,9% дороже, чем в прошлом году.

Отметим, что цена на цитрусовые в годовом эквиваленте в среднем выросла на 74%. В декабре 2021 года килограмм этих фруктов можно было приобрести в среднем за 25,7 грн, тода как в этом году - 61,7 грн.

Вас также могут заинтересовать новости: