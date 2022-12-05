Производители рассчитывают на увеличение спроса на сыр в декабре.

Отечественные сыроделы могут поднять цены на свою продукцию.

Об этом сообщили эксперты аналитической платформы "Инфагро".

По их словам, сыроделы рассчитывают на увеличение продаж своей продукции в декабре, считая, что украинцы даже в таких условиях будут праздновать новогодние и рождественские праздники.

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"Увеличение продаж действительно может произойти, но только на внутреннем рынке. А вот с экспортом могут возникнуть проблемы. Европейские импортеры существенно снижают цены спроса и экспорт сыра в ЕС снова может стать невыгодным", - отметили аналитики.

Они также подчеркнули, что если экспортные цены уменьшатся, то для внутреннего рынка производители могут снова увеличить цены, рассчитывая на активизацию потребительского спроса.

"Ведущие производители уже в конце ноября предлагают сетям традиционные сорта сыра по повышенным ценам. Стоит отметить, что повышение цен при нынешней рентабельности – довольно ошибочное решение. Особенно не стоит так делать в условиях снижения экспортных цен. Придется существенно сокращать производство", - подчеркнули эксперты.

Как они отметили, в Европе стремительно падают цены на сыр, поэтому экспорт в ЕС может сократиться до минимальных объемов. Несмотря на уровень цен, который формируется в ЕС, аналитики не исключают возобновления импорта европейских сыров.

"Сети хорошо умеют считать и, вероятнее всего, сделают соответствующие выводы явно не в пользу отечественного производителя. В условиях вероятного уменьшения экспорта и увеличения импорта украинским сыроделам, вероятнее всего, придется сокращать выпуск продукции", - подчеркнули эксперты.

Ранее УНИАН писал, что внутренние продажи сыра замедлились на фоне массовых ракетных обстрелов Россией и общего ухудшения экономического положения украинцев.

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