Популярность карпатского йогурта имеет много причин, однако ключевая – универсальность продукта.

Пока в мире популярны греческий йогурт, турецкий йогурт, в Украине развивается своя йогуртовая традиция – карпатская. Популярность карпатского йогурта имеет много причин, однако ключевая – универсальность продукта. Карпатским йогуртом можно заменить быстрый завтрак, перекус или легкий ужин, или же употреблять в качестве соуса, заправки к салату или дополнения к фруктам.

Традиционный рецепт аутентичного карпатского йогурта изобрели карпатцы. Жители гор изготавливали кисломолочный продукт более двух суток. Сперва выдержав свежее парное молоко в прохладном месте-погребе, а затем перелив немного подкислый продукт в горшочки, внутренние стенки которых предварительно обмазывали сливочной сметаной.

Популярность современного карпатского йогурта – достижение украинской молочной компании "Галичина", которая восстановила рецептуру продукта и запустила карпатский йогурт в современном формате в массовое производство. Теперь карпатским йогуртом можно наслаждаться на территории всей Украины.

Рецептура карпатского йогурта

Особенности Карпатского йогурта - нежный сливочный вкус, природная жирность и плотность и отсутствие кислинки. Это достигается благодаря особому сочетанию заквасок и уникальному процессу сквашивания кисломолочного продукта. Кроме густого Карпатского йогурта, который известен своей плотностью и сытностью, есть также питьевой.

Польза карпатского йогурта

Вопрос полезного питания особенно актуален осенью: когда учеба и работа требуют много ресурсов, а организм требует дополнительных витаминов из-за нехватки солнца и полноценного рациона. Карпатский йогурт имеет естественное содержание белка и не содержит сахара, искусственных ароматизаторов и красителей. Научно доказано, что кисломолочные продукты улучшают обмен веществ, баланс микрофлоры и даже нервную систему.

Натуральность карпатского йогурта

Ученые не один год говорят, что местные продукты лучше усваиваются и имеют высокую биологическую ценность для организма. Экоориетированные люди отдают предпочтение локальным продуктам в ежедневном рационе, ведь на их логистику тратится значительно меньше ресурсов, чем на экспортируемые.

Для производства карпатского йогурта используют украинское фермерское молоко высшего сорта, а 40% сырья происходит из Карпатского края.

Автор: Иван Бойко