В Украине резко подешевел борщевой набор

Причиной удешевления стала распродажа прошлогодних овощей до появления нового урожая.

За последнюю неделю больше всего цены упали на овощи борщевого набора - картофель, капусту и морковь.

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Об этом сообщает ТСН.uа.

"Картошка подешевела на 14% до 7-10 гривень за килограмм", - говорится в сообщении.

Отмечается, что главная причина - это увеличение предложения импортного картофеля, в том числе из Беларуси.

"Цены на морковь тоже упали примерно на 11%. Сейчас килограмм можно купить за 3-4 гривни. Радуют цены и на капусту. Ее продают по 3-4 гривни. Это на 20% дешевле чем в конце прошлой недели", - подчеркивает издание.

Фермеры спешат распродать запасы прошлогодней до того, как массово появится на рынке молодая капуста.