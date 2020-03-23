Кабмин до 1 июня запретил экспорт этилового спирта

Посты контроля на выездах с предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль за отгрузкой спирта.

Кабинет министров Украины принял решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

"Правительство приняло решение до 1 июня запретить экспорт этилового спирта с территории Украины. Посты контроля на выездах с предприятий, производящих этиловый спирт, должны обеспечить контроль, куда и кому отгружается спирт", - заявил он.

Как сообщал УНИАН, 11 марта Кабинет министров из-за распространения коронавируса принял решение ввести в Украине карантин с 12 марта по 3 апреля.

По состоянию на утро 23 марта в Украине зафиксированы 73 лабораторно подтвержденных случая COVID-19, из них 3 летальных, 1 пациент выздоровел и уже выписан из больницы. Случаи инфицирования коронавируса обнаружены в следующих областях: Днепропетровской - 2, Донецкой - 1, Житомирской - 2 (1 летальный), Ивано-Франковской - 5 (1 летальный), Киевской - 5, Львовской - 2, Тернопольской - 1, Черновицкой - 25 (1 летальный), Черкасской - 1, а также в Киеве - 29.