«Бизнес-Варта» написала обращение к президенту Зеленскому в защиту ГК «Укрлендфарминг» Олега Бахматюка

Эксперты «Бизнес-Варты» отмечают, что из-за действий силовиков страдает не только деловая репутация одного из лидеров аграрного рынка, но и репутация государства как делового партнера.

Объединение «Бизнес-Варта» призвало президента Украины обратить внимание на ситуацию, сложившуюся вокруг громких задержаний сотрудниками Национального антикоррупционного бюро бывших и действующих должностных лиц Национального банка и ликвидированного «ВиЭйБи» банка, а также управленцев других частных компаний, входящих в группу компаний «Укрлендфарминг». Объединение заявляет, что это не только негативно повлияет на капитализацию данного предприятия, но и существенно отразится на инвестиционной привлекательности Украины и приведет к сокращению прямых иностранных инвестиций в отечественную экономику.

"Всем известно, что под большой угрозой оказалась группа компаний "Укрлендфарминг", которая производит 1% ВВП, платит около 3 миллиардов гривен налогов в бюджет и выплачивает больше 3,5 млрд гривен заработной платы. Данная группа компаний работает в шестистах населенных пунктах 22 областей Украины и создает 27 тыс. рабочих мест, преимущественно в сельской местности. И даже после потери значительной части активов и доли рынков сбыта, в связи с военными действиями на территории Украины, данная группа компаний продолжает работать и инвестировать именно в экономику нашего государства, – говорится в обращении. – Сегодня это предприятие стало заложником многолетнего, неэффективного и неконструктивного отношения государственных органов к важному участнику рынка и значительному субъекту хозяйствования в сфере АПК. Государство вместо взвешенного, строгого и прагматического подхода в поддержке и контроле за минимизацией негативных последствий для экономики и людей, часто выбирает позицию неконструктивного показательно – агрессивного давления. Это приводит к разрушению уже существующего бизнеса, а также: невозврату долгов, закрытию производственных мощностей, потере рабочих мест, потере налогов".

Эксперты "Бизнес-Варты" отмечают, что из-за действий силовиков страдает не только деловая репутация одного из лидеров аграрного рынка, но и репутация государства как делового партнера. "Неосторожные и не во всем обоснованные действия силовых структур и власти, в т.ч. публичные, объективно ставят под угрозу стабильность ведения финансово-хозяйственной деятельности данного предприятия. Это напрямую несет дополнительные риски для репутации государства через призму выполненных обязательств отдельного бизнеса перед международными кредиторами", – говорится в обращении.

Эксперты отмечают, что опыт работы ОО «Бизнес-Варта» по защите бизнеса говорит о существовании избирательной активности следователей и антикоррупционных органов для создания давления на бизнес, который может иметь заказчиков и частный интерес к группе активов успешного бизнеса с возможной целью его перераспределения или завладения, поэтому просят президента разобраться в данной ситуации и не допустить действий с разрушительными последствиями представителей силовых органов, направленных на разрушение ГК «Укрлендфарминг».