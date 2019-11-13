Премьер прокомментировал либерализацию рынка земли в Украине

Гончарук отметил, что либерализация рынка земли позволит Украине перейти от феодализма к рыночным отношениям.

Либерализация украинского рынка земли с принятием соответствующего закона позволит Украине перейти от феодализма к рыночным отношениям, считает премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

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Об этом он сказал, комментируя принятие в первом чтении законопроекта "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения" №2178-10, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

"13 ноября - день, который войдет в историю Украины. Народные депутаты проголосовали за либерализацию украинского рынка земли. Заканчивается эпоха, где народу - мораторий, а "своим людям" - все", - цитирует Гончарука пресс-служба Кабинета министров.

"Наконец мы можем осуществить переход от феодализма к реальным рыночным отношениям как полноценная, развитая страна. Украинцы имеют право свободно распоряжаться своим имуществом", - добавил он.

Как сообщал УНИАН, сегодня Верховная Рада одобрила законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно оборота земель сельскохозяйственного назначения", рекомендованный профильным комитетом, который вводит рынок земли в Украине с 1 октября 2020 года.

В конце декабря 2018 года Верховная Рада продлила действующий с 2001 года в Украине мораторий на продажу земель сельскохозяйственного назначения до 2020 года.

Согласно прогнозам Всемирного банка, открытие рынка земли сельхозназначения может ежегодно приносить украинской экономике дополнительно от 700 миллионов до 1,5 миллиарда долларов.