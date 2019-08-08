Обеспокоены: бизнес отреагировал на возможную ликвидацию Минагропрода

В ЕБА заявили, что учитывая объемы развития и потенциал аграрной отрасли, интересы агросектора должны быть должным образом представлены в правительстве в качестве отдельной структуры.

Бизнес-сообщество обеспокоено возможностью ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия и его присоединением к другим министерствам или ведомствам, сообщила пресс-служба Европейской Бизнес Ассоциации (ЕБА).

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"Бизнес-сообщество Европейской Бизнес Ассоциации обеспокоено возможностью ликвидации Минагропрода и его присоединением к другим министерствам или ведомствам (идея объединения звучит в информационном пространстве)", - сказано в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что агросектор является важной составляющей экономического развития и гарантом продовольственной безопасности страны. Так, сегодня Украина входит в перечень крупнейших экспортеров агропродукции в мире.

"Анализируя мировой опыт, стоит отметить, что страны Европейского Союза, США, Китай, Канада и другие имеют аграрные министерства. На глобальном уровне в структуре ООН есть также отдельная организация - ФАО. Все эти структуры играют важную роль в формировании аграрной политики, гарантировании продовольственной безопасности, стимулировании развития, разработке разумных регуляций, в том числе для эффективной работы бизнеса", - отметили в пресс-службе.

По словам исполнительного директора Европейской Бизнес Ассоциации Анны Деревянко, бизнес-сообщество надеется, что новая политическая команда примет решение после тщательного изучения мирового опыта, взвесит все за и против, проанализирует, действительно ли новая идея будет полезной для страны, и оценит возможные последствия для отрасли.

"Говоря о бизнесе, для компаний очень важна эффективность работы, качество предоставляемых сервисов, прозрачность процессов. И стоит отметить, в течение последних нескольких лет, по мнению компаний - членов Ассоциации, коммуникация с министерством осуществлялась действительно на высоком уровне", - приводятся в сообщении слова Деревянко.

Таким образом, подчеркнули в пресс-службе, учитывая объемы развития и потенциал аграрной отрасли, интересы агросектора нужно должным образом представить в правительстве в качестве отдельной структуры.

Как сообщал УНИАН, ранее украинские животноводы также предостерегли президента Украины Владимира Зеленского от ликвидации Министерства аграрной политики и продовольствия.

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка в июле заявил, что в будущем количество министерств будет минимизировано.

9 июля в эфире одного из телеканалов премьер-министр Украины Владимир Гройсман выразил мнение, что в будущем следует сократить количество министерств до 12 с нынешних 19 с целью оптимизации работы всего правительства.