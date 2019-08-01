Украина увеличила импорт агропродукции до $2,8 миллиарда

Основными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину в январе-июне были страны Евросоюза.

Импорт аграрной продукции в Украину за шесть месяцев текущего года увеличился на 7,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,8 миллиарда долларов.

Читайте такжеВнешняя торговля Украины ушла в минус на $4,4 миллиарда

Об этом сообщила пресс-служба Национального научного центра "Институт аграрной экономики" со ссылкой на заместителя директора института Николая Пугачева.

"В январе-июне 2019 года в Украину было ввезено агропродукции на 2,8 миллиарда долларов. Это на 0,2 миллиарда долларов, или 7,5%, больше, чем за шесть месяцев прошлого года", - сказано в сообщении.

По словам Пугачева, основными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину в первом полугодии текущего года были государства Европейского Союза. На них приходится около половины импортных поставок. Так, за первое полугодие Украина закупила в ЕС сельхозпродукции на сумму 1,4 миллиарда долларов.

Кроме того, отметили в пресс-службе, в январе-июне Украина закупила продовольствия в Азии на 508 миллионов долларов, что составляет 17,8% в общей структуре аграрного импорта, в странах Латинской Америки - на 231 миллион долларов (8,1%), в странах Африки - на 148 миллионов долларов (5,2%).

При этом самыми крупными поставщиками агропродовольственной продукции в Украину в январе-июне были Польша, где Украина закупила этой продукции на 297 миллионов долларов, Германия - на 237 миллионов долларов, Турция - на 172 миллиона долларов, США - на 153 миллиона долларов, Франция - на 147 миллионов долларов, Италия - на 144 миллиона долларов, Нидерланды - на 113 миллионов долларов, Норвегия - на 92 миллиона долларов и Испания - на 85 миллионов долларов.

"Суммарно эти страны обеспечивают немногим более 50% стоимости отечественного аграрного импорта", - отметили эксперты.

В пресс-службе добавили, что товарная структура импорта продовольственной продукции в Украине уже несколько лет подряд остается неизменной. При этом характерным признаком первого полугодия 2019 года стал рост стоимости закупок всех ключевых импортных товаров, кроме семян масличных культур.

Значительная часть закупок зарубежных продуктов питания приходится на рыбу, ракообразные и моллюски, импорт которых за шесть месяцев составил 284 миллиона долларов. В частности, мороженной рыбы Украина закупила на 174 миллиона долларов.

Кроме того, в отчетном периоде Украина осуществляла значительные закупки цитрусовых, бананов и орехов - на 278 миллионов долларов; семян масличных культур - на 231 миллион долларов; табачных изделий - на 206 миллионов долларов; алкогольных напитков - на 186 миллионов долларов; какао-продуктов и шоколада - на 137 миллионов долларов. Различных продуктов, в том числе экстрактов, концентратов и готовых соусов Украина закупила на сумму 197 миллионов долларов. Отмечается, что совокупно все эти товары образуют более 53% стоимости украинского импорта сельхозпродукции.

Как сообщал УНИАН, по данным Минагропрода, Украина в 2018 году увеличила внешнеторговый оборот продукции АПК на 1,7 миллиарда долларов по сравнению с 2017 годом - до 24,3 миллиарда долларов, из которых 18,8 миллиарда долларов приходится на экспорт украинской сельхозпродукции, а 5,5 миллиарда долларов - на импорт.