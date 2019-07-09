В Украине может сократиться урожай яблок - эксперт

По данным Украинской ассоциации аграрного экспорта, общий урожай плодово-ягодных культур в промышленных хозяйствах Украины в текущем году может сократиться на четверть.

Урожай яблок в Украине в этом году может сократиться на треть и составить 460 тысяч тонн, из-за неблагоприятных погодных условий.

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Об этом сообщил на пресс-конференции председатель Украинской ассоциации аграрного экспорта Дмитрий Крошка.

"Ожидаемый урожай яблок в Украине, если в прошлом году мы собрали 675 тысяч тонн яблок, то сегодня мы ожидаем общий вал на уровне 460 тысяч тонн", - сказал Крошка.

Эксперт добавил, что урожай косточковых в Украине в текущем году может сократиться на 15% - до 38 тысяч тонн с 45 тысяч тонн. В то же время, по его словам, урожай голубики в Украине может увеличиться на треть и составить 4 тысячи тонн.

"Этот сезон однозначно станет менее урожайным по сравнению с прошлым. По нашим расчетам, мы увидим сокращение на четверть урожая в промышленных хозяйствах всех культур, и косточковых, и ягодных", - подчеркнул Крошка.

Он отметил, что причиной сокращения урожая плодово-ягодных культур в Украине в текущем году стали неблагоприятные условия и перепады температур - дождливая весна и засушливый июнь.

Как сообщал УНИАН, по данным Украинской плодоовощной ассоциации, урожай яблок в Украине в 2018 году увеличился на 35% - до рекордных 1,5 миллиона тонн.