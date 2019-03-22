Украина увеличила экспорт шоколада в Евросоюз

Главными покупателями украинского шоколада в ЕС стали Румыния, Венгрия и Болгария.

Украинские производители в 2018 году увеличили экспорт шоколада в Евросоюз на 22,6% по сравнению с предыдущим годом до 41,2 миллиона евро, сообщила пресс-служба компании Pro-Consulting.

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В сообщении сказано, что лидером импорта украинской шоколадной продукции стала Румыния, которая закупила 4,9 тысячи тонн шоколада и изделий из какао. Также крупнейшими импортерами украинского шоколада стали Венгрия (2,6 тысячи тонн) и Болгария (2,5 тысячи тонн).

Эксперты также отметили, что лидирующим сегментом в производстве шоколадных изделий остаются кондитерские изделия с содержанием какао, что обусловлено их более доступной ценой по сравнению с чистым шоколадом в плитках и шоколадными изделиями весом более двух килограммов.

В пресс-службе добавили, что шоколадная продукция занимает 28% рынка кондитерских изделий в Украине и экспортируется в 50 стран мира, сохраняя при этом качество международных стандартов.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2018 году увеличила экспорт агропродукции в ЕС на 8,7% - до 6,3 миллиарда долларов.